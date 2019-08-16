شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان آمنة نصير تدوين تجربتها في البرلمان..يوسف القعيد رقم "2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب يوسف القعيد، بخطوة إعلان النائبة آمنة نصير، عن بدء كتابة مذكراتها عن تجربتها داخل البرلمان، بعنوان "مذكرات أستاذة جامعية لتجربة البرلمان"، بوضع الخطوط الرئيسية للمذكرات، التى ستتناول انطباعاتها عن أمور كثيرة دارت داخل المجلس.

وأضاف "القعيد" في تصريح، أنه ينوى كتابة تجربته في البرلمان، لكنه لم يحدد القالب الذى سيكتب به، مؤكداً أنه الآن يعيش التجربة بدون قيود، وأنه قد يلجأ لكتابة رواية خيالية لأشخاص غير موجودين في الواقع لتجسيد مشاهد أخرى.

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وكانت آمنة نصير، أكدت أنها ستنتهى منها بعد انتهاء الفصل التشريعى، متابعة: "من ضوابط المذكرات التاريخية، أنها لا تُكتب خلال الظرف التاريخى التى تتناوله، لكن لابد للعقل أن يهدأ من الانفعال اليومى، ويعمل القلم بشكل فيه الحكمة والموضوعية"