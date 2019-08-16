"فيسبوك" يختبر الوضع الليلي في تطبيقها الأساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري: كشفت الباحثة التقنية، جين مونشن ونج، عن اختبار "فيسبوك" لخاصية الوضع الليلي في تطبيقها الأساسي، عبر نظام تشغيل "أندرويد". ونشرت ونج صورة من التطبيق بالوضع الليلي، والتي تظهر استخدام "فيسبوك" للون الأسود، وتحول الأيقونات للون نفسه بديلا للون الأزرق. ومن غير الواضح إذا كان تطبيق التحديث تلقائياً حسب وقت اليوم أم يدوياً أم كليهما، كما لا نعلم إن كانت "أبل" ستمنع "فيسبوك" من ذلك لقيود خاصة بنظام تشغيلها "آي أو إس". جدير بالذكر أن "فيسبوك" أطلقت خاصية الوضع الليلي لتطبيقها "ماسنجر" في مارس الماضي.

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