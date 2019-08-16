مصرع زوجة حرقًا داخل مسكنها بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- فاطمة الديب:

لقيت ربة منزل، مصرعها، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة؛ متأثرةً بإصابتها بحروق من الدرجات الثلاث داخل منزلها بدائرة مركز شرطة ههيا، بمحافظة الشرقية.

تلقى العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارًا من الرائد أحمد شاهين، رئيس مباحث ههيا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة "منار.م.ع" 26 عامًا، ربة منزل، جثة هامدة داخل منزلها ببندر المدينة، متأثرة بإصابتها بحروق من الدرجات الثلاث.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى "ههيا" المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحرر عن ذلك المحضر رقم 3472 إداري ههيا لسنة 2019، ويواصل رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الحادث.