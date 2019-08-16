عشراوي: منع الاحتلال دخول نائبتين أمريكيتين لفلسطين محاولة للتغطية على جرائمه

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله- (أ ش أ):

أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي منع النائبتين في الكونجرس الأمريكي رشيدة طليب وإلهان عمر من دخول فلسطين.

وقالت عشراوي في بيان لها، الخميس، إن هذا القرار المعيب وغير الأخلاقي من قبل حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف، يعد صفعة للشعب الأمريكي، ويؤكد عدم احترام إسرائيل للشعوب وممثليهم المنتخبين، وخروجا على جميع القواعد والأعراف الدبلوماسية، واعتداء على حق الشعب الفلسطيني في التواصل مع بقية العالم.

وأكدت أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لا يحق لها منع دخول عضوتي الكونجرس طليب وعمر، اللتين أرادتا التواصل مع الشعب الفلسطيني ورؤية حقيقة ما يجري على الأرض ومعرفة طبيعة الاحتلال وممارساته، مشددة على حقهما وواجبهما كممثلتين للشعب الأمربكي أن يطلعا على السياسات والإجراءات الأمريكية التي تؤثر على فلسطين وإسرائيل ودول العالم أجمع.

وأشارت عشراوي إلى أن طليب وعمر منعتا من زيارة فلسطين بسبب مواقفهما السياسية الشجاعة والتزامهما المبدئي بحقوق الإنسان العالمية.

وأضافت "في الوقت الذي يغتصب فيه الاحتلال حق الشعب الفلسطيني في استقبال زواره ومؤيديه ومناصريه في وطنه، يمنح لجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) الحق في تمويل زيارات لإسرائيل، خلال هذا الأسبوع، لما يقرب من 80 عضو كونجرس أمريكي منحازين بشكل أساسي لإسرائيل وأيديولوجيتها".

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ولفتت عشراوي إلى أن إسرائيل تتصرف على أنها دولة فوق القانون تنتهك القانون الدولي والدولي الإنساني دون حسيب ولا رقيب، وأن منعها دخول طليب وعمر يأتي ضمن حملة ممنهجة لعزل القضية الفلسطينية عن العالم، وللتغطية على جرائمها وخروقاتها المتواصلة بجميع الوسائل بما فيها الإكراه والرقابة.

وطالبت دول العالم أجمع، بما فيه أولئك الذين يستميتون في الدفاع عن الاحتلال غير الشرعي، إلى وقف هذا الدعم الأعمى وغير الأخلاقي.

كما استنكرت موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أيد قرار إسرائيل، بل وحرضها على نواب الشعب الأمريكي وهاجم ممثليه المنتخبين.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية "إن قرار إسرائيل منع عضويتي الكونجرس والتصريحات التحريضية ضدهما يعكسان الخوف من فضح الاحتلال وإجراءاته الجائرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه أمام الجمهور الأمريكي والعالمي".

وأضاف اشتية، في بيان اليوم الخميس، "إسرائيل تحارب كل من لا يقبل نهجها الاحتلالي وتحاول أسكات وتخويف الأصوات الحرة الداعية للسلام وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني".

وقال إن "القرار الإسرائيلي ضد عمر وطليب يؤكد أن العنصرية والديمقراطية لا يمكن أن ينسجما معا."