ارتفاع ضحايا سيول السودان إلى 46 شخصًا

لقى 46 شخصا مصرعهم فى السودان جراء السيول التى ضربت البلاد، فيما تأثرت آلاف المنازل بتلك الموجة، بعضها أنهار كليا وأخرى جزئيا.

وذكرت وزارة الصحة الاتحادية، أن 16 ولاية تأثرت بالسيول من بين 18 ولاية، وبلغ العدد

الكلى للمنازل المتأثرة بجميع ولايات السودان 9260 منزلا، وعدد المنازل التى انهارت كليا 595 منزلا، وعدد المنازل المنهارة جزئيا 3317 منزلا.



وقال الدكتور سليمان عبد الجبار وكيل وزارة

الصحة الاتحادية المكلف - فى تصريح لوكالة السودان للأنباء - إن 46 شخصا لقوا مصرعهم، فى كل أنحاء السودان، منهم من أنهار عليه المنزل، ومنهم من جرفته السيول، إضافة لنفوق 1606 رؤوس ماشية.



وأشار إلى أن 127 مرفقا عاما تأثرت بالسيول، شملت مساجد ومدارس ومراكز صحية ومؤسسات عامة.