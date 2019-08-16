مقتل صبي فلسطيني في عملية طعن شرطي إسرائيلي في القدس – فيديو

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر بجروح بليغة، أمس الخميس، إثر إطلاق شرطة الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما في القدس بعد قيامهما بطعن شرطي إسرائيلي.
وقالت الشرطة الإسرائيلية -في وقت سابق عبر بيان لها- إن شرطيا تعرض للطعن من قبل فلسطينيَين قرب باب السلسلة، وأصيب بجروح متوسطة، فيما أطلقت عناصر الشرطة النار على شابين، مما تسبب بإصابتهما دون تفاصيل إضافية حول درجة خطورة الإصابة.
وعقب العملية استنفرت قوات الاحتلال وشرطته في القدس المحتلة، وأغلقت جميع الأبواب المؤدية للمسجد الأقصى المبارك ومنعت الدخول إليه، وفق ما أوردته “الجزيرة”.
وفي سياق متصل، قال مدير الإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس فراس الدبس، إن قوات الاحتلال أغلقت بوابات المسجد الأقصى المبارك ومنعت الدخول إليه.
من جهتها، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بنقل أحد المصابين إلى مستشفيات القدس، في وقت منعت فيه قوات الاحتلال طواقم الجمعية من الوصول لمصابين آخرين.
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