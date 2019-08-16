بعد هجوم فلادليفيا.. ما هي قوة النخبة "Swat"؟

لم تكن ليلة الأربعاء اعتيادية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، حيث أصيب 6 من أفراد الشرطة جراء إطلاق النار عليهم على طريقة أفلام هوليوود.



ودارت معركة نحو ٦ ساعات وعجزت فيها الشرطة المحلية عن إنهائها، ما دفع الولاية للاستعانة بقوات النخبة "Swat" التي تمكنت من قتل المجرم.

وبعد تمكنها من إنهاء الأمر وحفظ الأمن سريعا تساءل البعض ما هي قوات النخبة "Swat" وإمكانياتها التي جعلتها الأفضل في العالم؟

"العين الإخبارية" تسلط الضوء على تلك القوة التي أنتجت السينما الأمريكية لها أفلاما حققت مبيعات خرافية حول العالم.

فرقة التدخل السريع (SWAT) هيه تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ويأتي دورها في بعض الجرائم الكبيرة والمعقدة التي لا تستطيع الولايات مجابهتها، أو في القضايا المتعلقة بأكثر من ولاية كونها دائرة تابعة للحكومة الفيدرالية.

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تعتبر فرقة التدخل السريع من أقوى الفرق الخاصة الداخلية في العالم، من حيث التدريب والأداء والإمكانيات، ويختار أفرادها من نخبة فرق التدخل السريع، ويخضعوا لتدريبات قاسية، ثم يتم اختيار الأفضل، لذلك لا تحتوي الفرق على أعداد كبيرة.

ويوجد في الولايات المتحدة 56 مكتبا للتحقيقات الفيدرالي (FBI)، وجميعها تمتلك فرق التدخل السريع (SWAT) كفرق خاصة بها وتتميز بملابسها الزيتية اللون.

كيف تكونت الفرق؟

تم إنشاء فرق من "SWAT" واستخدامها في الستينيات للتعامل مع مكافحة الشغب أو المواجهات العنيفة مع المجرمين، وفي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي أثناء الحرب على المخدرات.

واعتبارا من عام 2005 تم نشر فرق SWAT في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتزويدها بأجهزة عسكرية متقدمة، ويتلقى عناصرها تدريبات مكثفة للسيطرة على الحشود ومواجهة العمليات الإرهابية وخطف الرهائن".

وفرقة SWAT مجهزة بأسلحة متخصصة، بما في ذلك مدافع رشاشة، وبنادق هجومية خرق، وقنص، وقنابل صوتية، بجانب استخدامهم معدات متخصصة من دروع واقية للبدن الباليستية والمركبات المدرعة، وأجهزة الرؤية الليلية، والكشف عن الحركة لتحديد مواقع الرهائن أو محتجزي الرهائن سراً.

وتستخدم فرق SWAT أيضا العديد من الذخائر والأسلحة غير الفتاكة، مثل علب رش الفلفل، وقنابل الانفجار السريع، والغاز المسيل للدموع.