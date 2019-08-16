غضب خليجي من مسؤول قطري بسبب الأحداث في عدن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - يمني برس – الدوحة

اثارت تغريدة لرئيس وزراء قطر السابق وزير خارجيتها الأسبق، حمد بن جاسم، غضب سعودياً وإماراتياً بعد كشفه عن العلاقة غير المتكافئة بين الحليفين.

وقال ابن جاسم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لا أفهم طبيعة العلاقات بين حليفين في توزيع الأدوار غير المتكافئة”، مضيفا أنه “إذا كان الأمر توزيع أدوار، فهناك طرف يظهر من دوره أنه غير مدرك لما يجري حوله، بينما يظهر أن الطرف الآخر هو الذي يوزع الأدوار، ويظهر عن قصد أن القرار عنده وليس عند شريكه الآخر والأمثلة كثيرة”.