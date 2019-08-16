فان ديك ميسي ورونالدو يتنافسون على جائزة الأفضل في أوروبا

انحصرت قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، بين الثلاثي فان ديك، وليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، وذلك وفقا لما أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الخميس.

وتوج الهولندي فان ديك، بلقبي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي رفقة ليفربول الإنجليزي، بالإضافة إلى فوزه بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا، وقيادته منتخب بلاده لبلوغ نهائي كأس الأمم الأوروبية.

وحقق ميسي نجم برشلونة الإسباني، لقب “الليغا” رفقة البلاوغرانا، واحتلاله المركز الثالث مع الأرجنتين في “كوبا أمريكا”، ناهيك عن تتويجه هدافا للدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وساهم رونالدو في تتويج يوفنتوس الإيطالي بثنائية الدوري والسوبر الإيطاليين، كما قاد منتخب البرتغال لإحراز دوري الأمم الأوروبية.

ويعلن الاتحاد الأوروبي عن اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، يوم 29 من الشهر الجاري، بإمارة موناكو، على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا.