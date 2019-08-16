انحصرت قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، بين الثلاثي فان ديك، وليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، وذلك وفقا لما أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الخميس.
وتوج الهولندي فان ديك، بلقبي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي رفقة ليفربول الإنجليزي، بالإضافة إلى فوزه بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا، وقيادته منتخب بلاده لبلوغ نهائي كأس الأمم الأوروبية.
وحقق ميسي نجم برشلونة الإسباني، لقب “الليغا” رفقة البلاوغرانا، واحتلاله المركز الثالث مع الأرجنتين في “كوبا أمريكا”، ناهيك عن تتويجه هدافا للدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
وساهم رونالدو في تتويج يوفنتوس الإيطالي بثنائية الدوري والسوبر الإيطاليين، كما قاد منتخب البرتغال لإحراز دوري الأمم الأوروبية.
ويعلن الاتحاد الأوروبي عن اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، يوم 29 من الشهر الجاري، بإمارة موناكو، على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر فان ديك ميسي ورونالدو يتنافسون على جائزة الأفضل في أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.