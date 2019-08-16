بومبيو: العقوبات المفروضة ضد حزب الله ومؤيديه ستستمر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، إن العقوبات المفروضة على أعضاء تنظيم حزب الله الإرهابي ومؤيديه ستستمر دون توقف.

وأكد بومبيو، في تغريده له على تويتر، أنه حظي بلقاء مثمر مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري والذي أعرب من خلاله على دعم الولايات المتحدة لاستقرار وسلامة لبنان.

وخلال مؤتمر صحفي جمعه مع الحريري أمس قال بومبيو، إن إيران ومليشيا حزب الله تهددان أمن وسلامة لبنان.

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وأشاد بومبيو، خلال لقائه مع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بدور لبنان في دعم اللاجئين السوريين.

وفرضت واشنطن الأشهر الماضية العديد من العقوبات بحق قيادات مليشيا حزب الله، كما دعا بومبيو الشهر الماضي دول العالم إلى تصنيف مليشيا حزب الله منظمة إرهابية كما فعلت الأرجنتين، حيث أمرت السلطات الأرجنتينية بتجميد أصول مليشيا حزب الله وصنفتها جماعة إرهابية، لتصبح أول دولة بأمريكا اللاتينية تحذو حذو واشنطن في تصنيف حزب الله بأكمله منظمة إرهابية وليس ذراعه العسكرية فقط.

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين الممول المهم لحزب الله الإرهابي حُكِم عليه بالسجن 5 أعوام، وبدفع غرامة مالية قيمتها 50 مليون دولار.