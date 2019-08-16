مليشيات طرابلس تستعين بعناصر من داعش لقتال الجيش

قالت مصادر أمنية، الخميس، إن مليشيات السراج أفرجت عن 70 داعشيا من سجن معيتيقة للقتال في صفوف المليشيات المحاربة للجيش الليبي في طرابلس.

وأضاف المصدر في تصريحات له أن الإفراج جاء ضمن صفقة مع مليشيات السراج، يتم فيها تبرئتهم نهائيا مقابل الاستفادة من خبراتهم للقتال ضد الجيش.

وأكد المصدر أن القيادي في مليشيا الردع الليبية، الذي يملك سجلا إجراميا كبيرا، محمد الكيب هو من أشرف على الصفقة.



وأوضح المصدر أن الدواعش المفرج عنهم تم توزيعهم على محاور القتال، كل حسب خبراته السابقة.



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وأشار المصدر إلى أن أحد هؤلاء الدواعش أشرف بنفسه على استقطاب أخطر المجرمين من العجيلات للقتال في صفوف المليشيات.

ويخوض الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية، منذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي، ضد المليشيات -التي تدعمها حكومة الوفاق في الداخل وتركيا وقطر إقليميا- المسيطرة على العاصمة طرابلس منذ سنوات.

ويتقدم الجيش بشكل ملحوظ ويسيطر على مساحات واسعة في محاور القتال، إلا أن حرصه على المدنيين أخر من إعلان النصر النهائي.

وقدمت تركيا للمليشيات في طرابلس دعما لوجيستيا مفتوحا، ورصدت قوات الجيش سفنا وطائرات تركية تمد المليشيات بأسلحة.

وحذرت قوات الجيش من انتهاك الأجواء والمياه الإقليمية لليبيا دون تنسيق مع وحداته، وهددت باستهداف كل من يخالف ذلك.