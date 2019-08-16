شكرا لقرائتكم خبر عن من ذاكرة البرلمان..3 خناقات تركت بصمات فى علاقة المجلس بالحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تخلو ذاكرة البرلمان من النقاشات الحادة، المشادات الساخنة، القصص المثيرة، الأمر الذى ترك علامات بارزة فى العلاقات بين البرلمان بالحكومة ، ويستعرض ”الخليج 365” 3 قصص شهيرة في هذا الإطار.

1. ما حدث جلسة البرلمان عام 1990، خلال رد وزير الداخلية آنذاك اللواء زكى بدر، على استجواب المعارضة حول موضوع تعذيب المعتقلين فى السجون، وهاجم زكى بدر، خلال تواجده بالبرلمان، النواب وطالب الوزير أحد النواب بالسكوت قائلا، "بس يا ولد"، وهو ما أثار ردود أفعال غاضبة من النواب تجاه الوزير، حتى أن الرئاسة في ذلك الوقت قدمت اعتذار للنائب الوفدى فؤاد بدراوى لإنهاء الموقف.

2. المشادة التي حدثت بين وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، والنائب علاء عبد المنعم، خلال حديث وزير المالية عن الخصخصة، ووجه غالى حديثه لعلاء عبد المنعم قائلا له، "متتنططش"، ليرد الأخير مطالباً وزير المالية باحترام نفسه قائلا، "احترم نفسك"، ليطلب أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب آنذاك، حذف هذه المشاجرة من مضبطة المجلس.

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3. شهد برلمان الإخوان عام 2012 خناقة بين وزير التموين آنذاك، الدكتور جودة عبد الخالق، مع نواب المجلس، بعدما وجه له أحد النواب سؤالاً ،خلال تواجده على المنصة حول ما إذا كانت الحكومة تريد تقليل عدد المصريين، فرفض عبد الخالق هذا السؤال مطالباً بحذفه من مضبطة المجلس، واشتبك الوزير مع بعض النواب.