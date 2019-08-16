شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن أهداف مشروع قانون إنشاء صندوق دعم المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد مشروع قانون إنشاء صندوق لدعم المرأة المصرية، من مشروعات القوانين المتوقع إقرارها، خلال دور الانعقاد الأخير، لمجلس النواب، وفيما يلى نذكر أبرز ما جاء فى مشروع القانون:

1. يتضمن المرأة المعيلة والغارمة والمسنة.

2. الارتقاء بالرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية لتمكينها من القيام بدورها الوطنى.

3. توفير الدعم والمساندة المجتمعية للمشاريع المُخصصة للمرأة.

4. رفع الوعى السياسى والثقافى والاجتماعى للمرأة.

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5. توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهن، وقدراتهن وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها.

6. تقديم الخدمة الصحية المناسبة فى المستشفيات لمن لا تتمتع بنظام تأمين صحى مناسب.

7. توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة المدعمة منها لمن لم يسبق لها الحصول.

8. ويكون الصرف من أموال الصندوق على تحقيق أغراضه وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارته.

9. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مل من تحليل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون.

10. يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية الشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.