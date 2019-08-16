ضبط ساعات يد مزودة بأجهزة تتبع وتجسس مع راكب بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

احبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 104 ساعات يد مزوده بأجهزة تتبع، و84 جهاز تتبع وتجسس أخفاها راكب مصري بحقائبه فور وصوله من دبي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

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وأوضحت مصادر بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإماراتية، رحلة رقم 923 القادمة من دبي، اشتبه بدوي على مأمور اللجنة في الراكب المصري، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكس راي بمعرفة إبراهيم شاهين مأمور الفحص فتلاحظ وجود أجسام معتمة.

وبالعرض علي عماد إسماعيل، مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة ضمت أحمد جمال مأمور الجمرك، تحت إشراف محمد عبدالباقي مدير الحركة، وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود 104 ساعات يد مزودة بأجهزه التتبع، و84 جهاز تتبع مخبأة بين طيات ملابسه.

قرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك الركاب إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات، تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.