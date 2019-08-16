سقوط أباطرة الكيف في قبضة مباحث حدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على اثنين من أخطر العناصر الإجرامية اللذان تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة بحدائق القبة.

وردت معلومات سرية للمقدم خالد سيف، رئيس مباحث حدائق القبة، بقيام كل من "مصطفى.س" عاطل، "السيد.م" عاطل، مقيمان بدائرة بالاتجار بالمواد المخدرة، وعقب التأكد من صحة المعلومات كلف النقيب أحمد عريان، معاون المباحث، الذي تمكن من ضبطهما وبحوزة الأول 14 تذكرة هيروين، ومبلغ مالي 280 جنيه، وهاتف محمول، والثني ضُبط بحوزته 8 لفافات هيروين، ومبلغ مالي 320 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل اتصالهما بعملائهما.

جرى تحرير المحضر اللازم، وأمر العميد محمد سمير، مأمور قسم شرطة حدائق القبة، بإحالة المتهمين إلى النيابة العامة.