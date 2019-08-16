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ارتفاع قتلى انفجار شاحنة وقود في تنزانيا إلى 85

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مسؤول محلي إن عدد قتلى انفجار شاحنة وقود وقع يوم السبت في شرق تنزانيا ارتفع إلى 85 أمس الخميس - بحسب سكاي نيوز.

وانفجرت الشاحنة وتحولت إلى كتلة من اللهب عندما كانت مجموعات من المواطنين تحاول أخذ الوقود المنسكب.

ووقع الحادث في بلدة موروجورو على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الغرب من العاصمة التجارية دار السلام.

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وكان مسؤولون حكوميون قالوا في البداية إن عدد القتلى 60 على الأقل.

وقال ستيفن كيبوي مسؤول منطقة موروجورو لرويترز عبر الهاتف "العدد الرسمي للقتلى الآن وصل إلى 85 .. لدينا 17 ضحية يعانون من إصابات وحروق وقد نقلوا إلى المستشفى المحلي هنا وهم في حالة مستقرة".

وقال مسؤلون إن السلطات اضطرت لأخذ عينات من الحمض النووي (دي.إن.إيه) من بعض أقارب القتلى للتعرف على هويات الجثث التي تفحمت بدرجة يصعب التعرف على ملامحها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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