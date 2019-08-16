آثار لمزيج من الكحول والمخدرات لدى تشريح جثة منفذ هجوم أوهايو

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

أعلن الطبيب الشرعي الذي فحص جثة منفذ هجوم دايتون بولاية أوهايو الأمريكية الذي قتل تسعة أشخاص في وقت سابق من الشهر الجاري، اليوم الخميس، أنه عثر على مزيج من الكحول والمخدرات في جسده.

قال كينت هارشبارجر إن تشريح كونور بيتس أظهر أن في جسده مزيجا من الكوكايين، وعقار ألبرازولام المضاد للاكتئاب، بالإضافة إلى الكحول وقت إطلاق النار في الرابع من أغسطس.