ابتكار جديد... اشحن هاتف وتأرجح

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

في مدينة أوترخت الهولندية يمكنك شحن هاتفك والتأرجح في الوقت ذاته، وذلك من خلال ربط الهاتف المحمول بالأرجوحة والبدء باللعب، وأوضح تقريراً أذاعته فضائية الغد الاخبارية أن الحركة ستولد طاقة كهربائية لشحن الهاتف.

وأشار التقرير إلى أنه عند اكتمال عملية الشحن يظهر الضوء الأخضر على مصباح يضئ جانبي الأرجوحة، ورأى الكثيرين في تلك الفكرة ممتة وصديقة البيئة في الوقت ذاته، ورغب الأخرين في نقل تلك التجرية إلى بلادهم.