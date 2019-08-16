محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (د ب أ):
قال مصدر عسكري سوري اليوم الخميس، إن وسائط الدفاع الجوي السوري كشفت اليوم الخميس، هدفاً معادياً قادماً من شمال لبنان، باتجاه مدينة مصياف.
وأشار المصدر إلى أن وسائط الدفاع الجوي قامت على الفور بالتعامل مع الهدف، وتدميره قبل الوصول إلى هدفه، حسبما أفادت وكالة الانباء السورية الرسمية سانا.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر عسكري سوري: وسائط الدفاع الجوي تدمر هدفاً معادياً قادماً من شمال لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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