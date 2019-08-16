اخبار العالم

ارتفاع قتلى انفجار شاحنة وقود في تنزانيا إلى 85

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قال مسؤول محلي إن عدد قتلى انفجار شاحنة وقود وقع يوم السبت في شرق تنزانيا ارتفع إلى 85 أمس الخميس.

وانفجرت الشاحنة وتحولت إلى كتلة من اللهب عندما كانت مجموعات من المواطنين تحاول أخذ الوقود المنسكب.

ووقع الحادث في بلدة موروجورو

Advertisements
على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الغرب من العاصمة التجارية دار السلام.

وكان مسؤولون حكوميون قالوا في البداية إن عدد القتلى 60 على الأقل.

وقال ستيفن كيبوي مسؤول منطقة موروجورو لرويترز عبر

الهاتف "العدد الرسمي للقتلى الآن وصل إلى 85 .. لدينا 17 ضحية يعانون من إصابات وحروق وقد نقلوا إلى المستشفى المحلي هنا وهم في حالة مستقرة".

وقال مسؤلون إن السلطات اضطرت لأخذ عينات من الحمض النووي (دي.إن.إيه) من بعض أقارب القتلى للتعرف على هويات الجثث التي تفحمت بدرجة يصعب التعرف على ملامحها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع قتلى انفجار شاحنة وقود في تنزانيا إلى 85 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا