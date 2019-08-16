ارتفاع قتلى انفجار شاحنة وقود في تنزانيا إلى 85

قال مسؤول محلي إن عدد قتلى انفجار شاحنة وقود وقع يوم السبت في شرق تنزانيا ارتفع إلى 85 أمس الخميس.
وانفجرت الشاحنة وتحولت إلى كتلة من اللهب عندما كانت مجموعات من المواطنين تحاول أخذ الوقود المنسكب.
ووقع الحادث في بلدة موروجورو
وكان مسؤولون حكوميون قالوا في البداية إن عدد القتلى 60 على الأقل.
وقال ستيفن كيبوي مسؤول منطقة موروجورو لرويترز عبرالهاتف "العدد الرسمي للقتلى الآن وصل إلى 85 .. لدينا 17 ضحية يعانون من إصابات وحروق وقد نقلوا إلى المستشفى المحلي هنا وهم في حالة مستقرة".
وقال مسؤلون إن السلطات اضطرت لأخذ عينات من الحمض النووي (دي.إن.إيه) من بعض أقارب القتلى للتعرف على هويات الجثث التي تفحمت بدرجة يصعب التعرف على ملامحها.
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