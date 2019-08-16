وفيما يتعلق بدور المملكة في مكافحة الإرهاب ذكرت أن المملكة تعتبر من أوائل الدول تصدياً للإرهاب على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.
وأشارت نائله إلى أن مشكلة الإرهاب تتطلب تعاونا دوليا للحد منه، وهذا ما قامت به المملكة من خلال تعاونها الدولي مع عدد من الدول، كما أن لها جهودا وخبرات سابقة في مكافحته والحد منه.
وفي ختام حديثها رفعت نائلة أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، على ما يبذلانه من عناية لخدمة ضيوف الرحمن.
كانت هذه تفاصيل خبر مديرة شرطة نيوزيلندا: المملكة من أوائل الدول تصديا للإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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