مديرة شرطة نيوزيلندا: المملكة من أوائل الدول تصديا للإرهاب

أشادت مديرة شرطة أوكلاند بنيوزيلندا نائلة حسن، بعد أن أدت فريضة الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، والذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للبرنامج، بالعمل الجبار للمملكة بمشاركة جميع أجهزة الدولة المعنية بأعمال الحج، مبينةً أن ما شاهدته يفوق الوصف وفي جميع المجالات.

وفيما يتعلق بدور المملكة في مكافحة الإرهاب ذكرت أن المملكة تعتبر من أوائل الدول تصدياً للإرهاب على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.

وأشارت نائله إلى أن مشكلة الإرهاب تتطلب تعاونا دوليا للحد منه، وهذا ما قامت به المملكة من خلال تعاونها الدولي مع عدد من الدول، كما أن لها جهودا وخبرات سابقة في مكافحته والحد منه.

وفي ختام حديثها رفعت نائلة أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، على ما يبذلانه من عناية لخدمة ضيوف الرحمن.