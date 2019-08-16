سلطات جبل طارق تفرج عن الناقلة الإيرانية

أدى احتجاز ناقلات النفط في الأسابيع الأخيرة إلى تأجيج التوتر بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى.
- جريس 1
في 4 يوليو اعترضت شرطة وجمارك جبل طارق الناقلة الإيرانية جريس، بمساعدة من مفرزة من البحرية الملكية البريطانية، بينما تم الإفراج عنها أمس.
- إم تي رياح
اعترض الحرس الثوري الإيراني في 14 يوليو ناقلة أجنبية اتهمها بنقل نفط مهرّب، جنوب جزيرة لاراك الإيرانية، في مضيق هرمز الاستراتيجي.
- ستينا امبيرو
في 19 يوليو حاصر الحرس الثوري الإيراني الناقلة ستينا إمبيرو، قبل الصعود على متنها في مضيق هرمز، بزعم عدم الالتزام بالقانون البحري الدولي.
- ناقلة مجهولة الهوية
احتجزت طهران ناقلة نفط ثالثة في 31 يوليو على متنها سبعة من أفراد الطاقم الأجانب، مؤكدة أنها كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود المهرب إلى الخليج.
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