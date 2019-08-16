وزير الشؤون الدينية الإندونيسي يزور معرض لبيك

زار وزير الشؤون الدينية للجمهورية الإندونيسية لقمان حكيم سيف الدين، معرض «لبيك» رحلة الحج عبر العصور، الذي تقيمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وتجول سيف الدين بأرجاء المعرض الذي يحوي ثلاث قاعات هي: مكة المكرمة عبر التاريخ، والحج في ذاكرة التاريخ، ومن كل فج عميق، حيث يستعرض مادة إثرائية ضمن هذا المحتوى، واستمع لشرح موجز عن أركانه وأبرز ما يقدمه للزائرين والرسالة التي يقدمها لكل زائر.

وسجل الوزير الإندونيسي كلمة بهذه المناسبة قال فيها «يهدف المعرض إلى تعميق الجوانب الإيمانية في نفوس الحجاج، عبر تجذير أواصر الحاضر مع ربطها بالماضي في رحلة الحج، وتعريف العالم بجهود المملكة متمثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إضافة إلى استعراض تاريخي لبرامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة».

ويعد المعرض الذي يقع في مجمع تلال النسيم بمكة المكرمة من الروافد الثقافية التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، عبر إثراء الجوانب الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين.