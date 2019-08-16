كما قام المركز بتقديم خدمات الترصد والتنسيق والعلاج والوقاية والتشخيص لوباء الكوليرا استفاد منها 150,000 شخص في المهرة وكافة المحافظات اليمنية.
وفي قطاع المياه والإصحاح البيئي عمل المركز على توفير المياه الصالحة للشرب وللاستخدام اليومي، والتثقيف الصحي، وحقائب النظافة الشخصية، والتدريب للمتطوعين والكادر المهني، وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، استفاد منها 150,000 شخص في المهرة وعموم المحافظات اليمنية.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق في كافة محافظاته.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان يقدم مساعدات إنسانية متنوعة في المهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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