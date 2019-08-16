مركز الملك سلمان يقدم مساعدات إنسانية متنوعة في المهرة

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال شهر ذي القعدة الماضي بتسليم مستشفى الغيضة المركزي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة مجموعة من الأدوية والأدوات الطبية استفاد منها 50,340 فردًا بشكل مباشر و159,000 فرد بشكل غير مباشر.

كما قام المركز بتقديم خدمات الترصد والتنسيق والعلاج والوقاية والتشخيص لوباء الكوليرا استفاد منها 150,000 شخص في المهرة وكافة المحافظات اليمنية.

وفي قطاع المياه والإصحاح البيئي عمل المركز على توفير المياه الصالحة للشرب وللاستخدام اليومي، والتثقيف الصحي، وحقائب النظافة الشخصية، والتدريب للمتطوعين والكادر المهني، وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، استفاد منها 150,000 شخص في المهرة وعموم المحافظات اليمنية.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق في كافة محافظاته.