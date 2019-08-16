قتلى وجرحى مدنيون بخروقات حوثية لهدنة الحديدة

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية مصرعهم وجرح آخرون في محاولة تقدم فاشلة بمحافظة صعدة شمال البلاد. وتمكنت قوات الجيش من إحباط محاولة تقدم لميليشيات الحوثي في جبهة «الحشوة» شرقي المحافظة. وأسفرت المواجهات عن مصرع 5 عناصر من ميليشيات الحوثي وجرح آخرين، وإجبار من تبقى منهم على الفرار والتراجع.

إلى ذلك، استهدفت مدفعية الجيش اليمني مواقع ميليشيات الحوثي في جبهة «الضباب» غربي محافظة تعز. وتركز القصف المدفعي على تجمعات الميليشيات في قرية «الدبح» بمنطقة «الربيعي»، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير آليات تابعة لها.

إلى ذلك أحبطت قوات الجيش، تسللاً حوثياً باتجاه مواقع الجيش في منطقة «الصياحي» وقرية «ماتع»، بالجبهة ذاتها. وأجبرت قوات الجيش عناصر الميليشيات على الفرار بعد تكبيدها خسائر بشرية.

وفي الحديدة، قتل مدنيان، أحدهما طفلة، وأصيب ثالث، أمس، في قصف عشوائي شنته ميليشيات الحوثي على مناطق سكنية في إطار خروقاتها اليومية للهدنة الهشة التي تصمد منذ أواخر العام الماضي. وذكرت مصادر ميدانية في الحديدة، الخميس، لـ«الاتحاد» أن ميليشيات الحوثي واصلت خروقاتها النارية لاتفاق السلام في الحديدة وقصفت أحياء سكنية ومواقع تابعة للقوات المشتركة على أطراف مدينة الحديدة وشرقي مديرية الدريهمي، كما طال القصف تجمعات سكنية ومواقع عسكرية للقوات المشتركة في منطقة «الجاح» الساحلية بمديرية «بيت الفقيه»، وفي منطقة «الجبلية» التابعة لمديرية «التحيتا»، وفي مديرية «حيس» جنوب محافظة الحديدة.

وأشارت المصادر إلى أن ميليشيات قصفت بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية والرشاشات المتوسطة مواقع القوات المشتركة المدعومة من التحالف العربي في مدينة «الصالح»، شمال شرق مدينة الحديدة، وفي مديرية «الدريهمي»، موضحة أن القصف كان عنيفاً واستمر ساعات.

وأفاد سكان ووسائل إعلام محلية، أمس، بمقتل مدني وإصابة آخر جراء القصف العشوائي للميليشيات الحوثية على مديرية «الدريهمي».

كما قتلت طفلة إثر إصابتها بشظايا قذيفة مدفعية أطلقتها الميليشيات على منطقة «الجاح» غرب مديرية «بيت الفقيه». وكثفت ميليشيات الحوثي قصفها العشوائي على مناطق متفرقة في مديرية «حيس»، واستهدفت بالتزامن منطقة «الجبلية» الاستراتيجية جنوب شرق مديرية «التحيتا» الساحلية.

وذكرت مصادر في القوات المشتركة، أمس، أن ميليشيات الحوثي دفعت بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى أطراف منطقة «الجبلية» تمهيداً لشن هجوم جديد على المنطقة التي تسيطر عليها القوات المشتركة، مشيرة إلى أن تعزيزات الميليشيات تضمنت مئات المسلحين مدعومين بآليات عسكرية مختلفة.

وفي سياق آخر، أعلنت السلطات الأمنية في محافظة لحج عن ضبط معمل لصناعة العبوات الناسفة عقب مداهمة أحد المواقع الفاصلة بين محافظتي لحج وعدن جنوب البلاد. وأفاد مصدر أمني لـ«الاتحاد» أن حملة أمنية عثرت على كميات كبيرة من العبوات الناسفة المصنعة محلياً أثناء مداهمة أحد المواقع التي جرى استخدامها مؤخراً كمعمل لصناعة المتفجرات شمال «دار سعد»، موضحاً أن تلك العبوات كانت مجهزة للتفجير وتنفيذ عمليات إرهابية داخل عدن ولحج.

وأشار المصدر إلى أن القوات عثرت أيضا على مواد شديدة الانفجار تدخل في صناعة تلك العبوات الناسفة، مؤكداً أن هناك تنسيق أمني بين عدن ولحج من أجل تنفيذ حملات أمنية لتأمين المحافظتين وتعقب الخلايا المرتبطة بـ«داعش» و«القاعدة» وضرب أوكارهم ومخابئهم. وأكدت السلطات الأمنية في لحج أن قوات الأمن أفشلت مخططا إرهابيا كبيرا كان يستهدف نشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة في عدن ولحج عبر زرع تلك العبوات الناسفة واستهداف المواقع العسكرية والمنشآت والمرافق الحكومية والخدمية.

وفي سياق آخر، تفقد رئيس أركان قوات الشرطة العسكرية العميد الركن سيف الزعزعي، أمس، قوات الجيش اليمني المرابطين في جبهة «قانية» شمالي محافظة البيضاء.

وخلال الزيارة أشاد العميد الزعزعي بالمعنويات القتالية العالية التي يتمتع بها الجنود المرابطون في جبهة «قانية»، مثمناً الانتصارات المتواصلة التي يحققونها وما يسطرونه من مواقف وهم يتصدون لميليشيات الحوثي الإرهابية في جميع المواقع العسكرية في جبهة «قانية». وأكد استمرار المعركة بدعم وإسناد التحالف العربي حتى استعادة الدولة ودحر الانقلاب الحوثي واستكمال تحرير كل تراب اليمن من تلك الميليشيات الإرهابية.