«الهلال» يروي ظمأ أهالي عدن

عدن (الاتحاد)

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مبادرة إغاثية جديدة تهدف للتخفيف معاناة الأسر القاطنة في عدد من المناطق بمدينة عدن، والتي تعاني أزمة في الحصول على مياه الشرب. وشرعت الفرق الإغاثية التابعة للهيئة بتوزيع آلاف عبوات المياه في عدد من المناطق المتضررة التي تعاني صعوبة في الحصول على مياه الشرب بمديريات «كريتر والتواهي والبريقة والمعلا».

وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإغاثية التي تبنتها دولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأهالي في المحافظات المحررة، وتحسين مستوى الخدمات الرئيسة التي تعاني تدهوراً كبيراً جراء الأزمة الراهنة في اليمن. وأشار عاملون في الفرق الإغاثية إلى أن الهلال الأحمر الإماراتي بدأ بتسيير ناقلات تحمل آلاف اللترات من المياه الصالحة للشرب، وإيصالها للمناطق المتضررة والمحرومة، مضيفين أن المياه لا تصل لعدد كبير من المنازل الموجودة في بعض مناطق عدن جراء ضعف الضخ وقلة الإنتاج من الآبار، الأمر الذي خلف معاناة كبيرة على الأسر التي تعيش في تلك المناطق، خصوصاً مع تكبدها مشقة كبيرة في الحصول على مياه نظيفة صالحة للشرب. وأضافوا أن هذه الخطوة ترافقت مع تبني الهيئة مبادرة أخرى تتضمن تركيب مضخات إضافية في الحقول والآبار من أجل رفع الإنتاج وتزويد محطات الضخ بمولدات كهربائية تساعدها على إيصال المياه بسهولة إلى منازل المواطنين الذين يتكبدون مشقة كبيرة في الحصول على مياه نقية وصالحة للشرب.

وعبر الأهالي عن شكرهم وتقديرهم للجهود الإغاثية المستمرة التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في سبيل التخفيف من المعاناة التي يعيشونها منذ سنوات، مضيفين أن الهلال الإماراتي دائماً سباق في تلبية النداءات الإنسانية، والتخفيف من حدة المعاناة التي يواجهها أبناء عدن والمحافظات الجنوبية المحررة.