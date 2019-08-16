الميليشيات تنهب الأضاحي في إب

صنعاء (الاتحاد) تضاعف ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران انتهاكاتها بحق الأهالي في محافظة إب.

وقال شهود عيان، إن ميليشيات الحوثي أقدمت على نهب أضاحي عيد ومساعدات غذائية في إحدى الطرق الرئيسة إلى مدينة إب. وأضاف الشهود «أن القيادي الحوثي المدعو أبو عبده صالح البحش، مشرف الميليشيات الحوثية في منطقة حصن كحلان بمديرية الرضمة، تقطع لأضاحي العيد المقدمة لأسر أيتام ومواطنين يتضورون حاجة وجوعاً». وذكر الشهود «أن المدعو البحش قام بنهب الأضاحي مع مساعدات غذائية، ومصادرتها على متن سيارات تابعة له».

وتأتي هذه الحادثة بعد أسابيع من نهب القيادات الحوثية في إب لمساعدات غذائية مقدمة من برنامج الغذاء العالمي لمواطنين تحت ذريعة فسادها وعدم صلاحيتها للاستخدام في حين جرى نقلها إلى مخازن تابعة لتلك القيادات وبيعها تدريجياً في السوق السوداء بالمحافظة.

وضاعفت قيادات ومشرفو الميليشيات من نهبها للمساعدات الإنسانية في مناطق سيطرتها وسط صمت وتجاهل مريب من قبل المنظمات الأممية والجهات المانحة التي تتبعها تلك المعونات الإغاثية المخصصة للأسر المحتاجة والمتضررة.

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