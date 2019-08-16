تدمير غرفة تحكم للطائرات التركية المسيّرة في مطار زوارة

حسن الورفلي (بنغازي- القاهرة)

كثفت المقاتلات الحربية التابعة للجيش الليبي من غاراتها الجوية على غرف تحكم الطائرات التركية المسيرة في المنطقة الغربية، وذلك في إطار الاستراتيجية التي تتبعها القوات المسلحة الليبية لاستنزاف قدرات الميليشيات المسلحة.

وأكد اللواء المبروك الغزوي قائد غرفة عمليات المنطقة الغربية بالقيادة العامة للجيش الليبي لـ«الاتحاد»: استهدف سلاح الجو الليبي مهبط مطار زوارة وغرفة تحكم بداخله للطائرات التركية المسيرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إنه بعد جمع المعلومات عن حركة الطائرات التركية المسيرة تأكدت قيادة الجيش من أن الميليشيات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق تستعمل مخزنين داخل مطار زوارة، مشيراً إلى أن مقاتلات سلاح الجو استهدفت المخزنين وقامت بتسويتهما بالأرض وتم تفادي ضرب مهبط وصالة الركاب في المطار.

وقال مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد» إن قوات الجيش تركز على شل حركة الطائرات التركية المسيرة غرب البلاد عبر استهداف قواعد ومطارات تخرج منها تلك الطائرات، لافتاً إلى تمكن القوات الجوية من تدمير مخازن للذخائر والأسلحة التابعة للميليشيات.

وفي طرابلس، قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، إن عدداً من الميليشيات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق انسحبت من مناطق العزيزية، وذلك بعد الخسائر الكبيرة التي لحِقت بهم جراء قصف سلاح الجو لمواقع وتمركزات الميليشيات التي يتمركز بها المرتزقة الأجانب.

من جانبه، نفى اللواء المبروك الغزوي قائد غرفة عمليات المنطقة الغربية مسؤوليتهم عن استهداف مطار وقاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس منتصف ليل الأربعاء، متهماً جماعات مسلحة لها أهداف وخلفيات مختلفة بالوقوف وراء هذا العمل وتكراره بصفة دورية.

وأشار الغزوي إلى سعي بعض ميليشيات مصراتة لحصر حركة الملاحة الجوية بالمنطقة الغربية على مطار مدينتهم، مؤكداً أن هذه الرغبة ليست وليدة اللحظة بل كانت منذ 2014 عندما أضرموا النار في مطار طرابلس الدولي عمداً رغم سيطرتهم عليه سليماً في ذلك الوقت.

يذكر أن سبع قذائف سقطت في مطار معيتيقة الدولي في طرابلس وفي القاعدة العسكرية، ما أدى لاندلاع حريق بمكان غير معلوم تصاعدت منه النيران من داخل الأسوار، وأعلن مطار معيتيقة تعليق الملاحة الجوية لإشعار آخر وتحويل رحلة للخطوط الأفريقية إلى مصراتة قبل وقت قصير من وصولها إلى طرابلس قادمة من الإسكندرية، إضافة لتقارير عن مقتل أحد أفراد قوة حماية المطار.