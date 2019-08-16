العراق: المدفعية الأميركية تسقط 16 «داعشياً» في الموصل

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، أربيل)

أعلنت قيادة عمليات نينوى أمس، مقتل 16 من عناصر تنظيم «داعش»، بينهم 7 قادة يحملون الجنسية السورية، بقصف مدفعي أميركي جنوب الموصل. وقال العميد محمد الجبوري الناطق باسم عمليات نينوى للصحفيين إن «المدفعية الأميركية قصفت أمس، مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة الحاوي قرب مطار القيارة جنوب الموصل، ما أدى إلى مقتل 16 عنصراً من داعش، بينهم 7 قادة سوريين». وأكد أحمد جاسم، مدير الطب العدلي في الموصل أن «دائرته تسلمت أمس، جثث 16 داعشياً».

بدورها، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن وحدات مدفعية أمريكية استهدفت مواقع لتنظيم «داعش» الإرهابي بالقرب من مطار «القيارة» بهدف القضاء على الخلايا النائمة للتنظيم. وأوضحت القيادة العسكرية الأميركية أن العملية التي جرت في محافظة نينوى، تمت بالتنسيق مع الحكومة العراقية، وشارك فيها جنود أميركيون من كتيبة المدفعية الميدانية الثانية، واللواء القتالي الأول التابع للفرقة 101 المحمولة جواً.

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني عراقي أمس، باعتقال 14 عنصرا من تنظيم «داعش»، بينهم عرب في البلدة القديمة بالموصل. وقال النقيب العميد محمد الجبوري، من قيادة عمليات نينوى، إن «شرطة نينوى اعتقلت 14 داعشياً تسللوا إلى البلدة القديمة، وبحوزتهم أسلحة خفيفة وكاتمة للصوت في منطقة الشهوان وسط الموصل، واقتادتهم إلى مقر قيادة شرطة نينوى للتحقيق معهم». وأوضح الجبوري أن من بين المعتقلين ثلاثة قادة يحملون الجنسية المصرية، وآخر سعودي الجنسية.

من جانبه، قال النقيب أحمد العبيدي من شرطة نينوى إن «اثنين من عناصر الحشد العشائري قتلا أمس، بمسدسات كاتمة للصوت في قرية العذبة التابعة لناحية الشورة جنوب الموصل من قبل عصابات مسلحة وهما في واجبهما بنقطة تفتيش». ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى، خاصة القريبة من الحدود السورية غربي البلاد تشهد نشاطاً لخلايا تنظيم «داعش»، التي تنفذ عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات على الرغم من القضاء على التنظيم الإرهابي عسكرياً في معظم مناطق البلاد.

وفي سياق آخر، أصدر رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي أمس، قراراً بإلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية. ويشمل الإلغاء موافقات تحليق الاستطلاع المسلح والطائرات المقاتلة والمروحية، والطائرات المسيرة بكل أنواعها والتابعة لجميع الجهات، العراقية والأجنبية.

كما وجه عادل عبد المهدي بحصر إصدار الموافقات في القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله أصولا. وأمر عبد المهدي جميع الجهات بالالتزام التام بهذا التوجيه، واعتبار أي حركة طيران خلاف ذلك معادية، وأن يتم التعامل معها من الدفاعات العراقية الجوية بشكل فوري.

ووفقاً لبيان صدر عن مكتب عبد المهدي، فإن الأخير وجه أيضاً بإجراء تحقيق شامل تشترك فيه كافة الجهات للتحقيق في حادث انفجار مخازن العتاد في «معسكر الصقر» ورفع تقرير خلال مدة أقصاها أسبوع. وأكد البيان ضرورة المباشرة بتعويض المتضررين. ووجه عبد المهدي باستكمال الخطط الشاملة لنقل المخازن والمعسكرات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية و«الحشد الشعبي» إلى خارج المدن.