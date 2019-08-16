قرقاش: علاقاتنا الاستراتيجية مع السعودية ومصر إحياء للأمن العربي

أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن علاقات الإمارات الاستراتيجية مع السعودية ومصر منظورها إحياء الأمن العربي.

وقال معالي الوزير في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر «بينما تعزز الإمارات العلاقات الاستراتيجية مع الأشقاء في السعودية ومصر ومنظورها إحياء الأمن العربي، يبتكرون معنى مسخ للسيادة بعودة احتلال فارق قبل 100 عام، وعويل كاهن سياستهم يعبر عن خيبة فشل مشروع التفرقة بين الأشقاء، اختاروا مسارهم وأدركوا تكلفته وخطورته».

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