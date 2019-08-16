بعد مقتل عامل وإصابة 5 آخرين في حادث عنف.. نيبال تحذر رعاياها في قطر

أبوظبي (مواقع إخبارية)

توفي عامل نيبالي، وأصيب 5 آخرون في هجوم غير مسبوق على العمال النيباليين في قطر، فيما حذرت سفارة كاتماندو رعاياها بالدوحة من التردد على الأماكن المزدحمة وطالبتهم بالانتباه لأمنهم.

وقع الحادث ليلة الثلاثاء الماضي، في حديقة زودا بالعاصمة القطرية. وذكرت السفارة النيبالية أن خمسة عمال نيباليين آخرين أصيبوا.

وأكدت النشرة الصادرة عن السفارة النيبالية أن «تبريج أنصاري» من مقاطعة «سونساري» لقي مصرعه في الهجوم العنيف الذي تعرض له وعلى آخرين.

ويعمل مستشفى حمد العام بالتحقيق في سبب الوفاة، عبر إجراء تشريح الجثة، وكذلك استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية، بحسب البعثة الدبلوماسية.

ويخضع عمر أنصاري أيضاً للعلاج في وحدة العناية المركزة في نفس المستشفى، وهو عامل نيبالي آخر أصيب في الهجوم. الذين قُتلوا وأصيبوا في الهجوم هم من مقاطعة سونساري في نيبال.

وتم بالفعل إبلاغ أفراد عائلاتهم في سونساري بآخر التطورات في قضيتهم، وتم إبلاغ شرطة قطر بالحادث، وشرعت في إجراء مزيد من التحقيقات في هذا الشأن.

كما أصدرت السفارة النيبالية في قطر نصائح لجميع العمال النيباليين بعدم زيارة الأماكن العامة المزدحمة دون أن يتنبهوا لأمنهم، وقالت «ما لم يكن من الضروري للغاية زيارة مثل هذه الأماكن بسبب العمل الذي لا مفر منه، يجب على العمال النيباليين تجنب الأماكن العامة من أجل تجنب أعمال العنف».