مليون تركي ينضمون لطابور البطالة

أبوظبي (مواقع إخبارية)

كشفت بيانات رسمية حديثة أن عدد العاطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاماً فأكثر في سوق العمل بتركيا، زاد بمقدار مليون و21 ألفاً خلال مايو 2019 على أساس سنوي.

وقال معهد الإحصاء التركي، في بيانات حديثة صدرت أمس، إن عدد العاطلين عن العمل بتركيا بلغ 4 ملايين و157 ألف شخص حتى مايو 2019.

وصعدت نسبة البطالة بنحو 3.1 نقطة مئوية في مايو الماضي، مقارنة بالفترة المقابلة من 2018، لتستقر النسبة عند 12.8%.

وعانت تركيا اعتباراً من أغسطس 2018 من أزمة مالية ونقدية حادة دفعت بأسعار الصرف لمستويات متدنية بالنسبة لـ«الليرة التركية»، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية.

وتراجع سعر صرف الليرة التركية إلى 7.24 مقابل الدولار الأميركي الواحد في أغسطس الماضي، مقارنة بـ4.8 ليرة للدولار قبل الأزمة، بينما تتراوح أسعار الصرف حالياً عند حدود 5.47 ليرة للدولار الواحد.

وفي مايو الماضي، ارتفع معدل البطالة غير الزراعية بنسبة 15% بزيادة قدرها 3.4 نقطة مئوية على أساس سنوي، في حين أن معدل بطالة الشباب بما في ذلك الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً بلغ 23.3% بزيادة قدرها 5.5 نقطة مئوية.

في نفس اتجاه الصعود، زادت نسبة بطالة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً إلى 13.1% بزيادة قدرها 3.2 نقطة مئوية مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي 2018.

وأظهرت البيانات الصادرة أمس أن عدد العاملين انخفض بواقع 869 ألفاً إلى 28 مليوناً 269 ألف شخص حتى مايو 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما انخفض عدد العمالة الزراعية بمقدار 307 آلاف شخص وانخفض عدد العمالة غير الزراعية بمقدار 562 ألف شخص في هذه الفترة.