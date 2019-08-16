اعتقال رئيس منظمة الخصخصة بتهم فساد

طهران (مواقع إخبارية) أكد متحدث السلطة القضائية الإيرانية، اعتقال ميرعلي بوري حسيني، رئيس منظمة الخصخصة بتهم فساد واختلاس خلال عمليات خصخصة شركات حكومية. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن المتحدث غلام حسين سليماني، أن حسيني تم اعتقاله، الأربعاء، وأن وزير الاقتصاد والمالية قام بتعيين داود خاني، رئيساً لمنظمة الخصخصة بالوكالة.

وذكرت الوكالة أن اعتقال حسيني جاء على خلفية عدة اتهامات له من قبل نواب البرلمان حول وجود شبهات ومخالفات تتعلق بعمليات الخصخصة، وجاء اعتقال بوري حسيني بعد ساعات من استقالته، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أنه أقيل من منصبه. وأعلن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري في وقت سابق أن حسيني قد مُنع من السفر على خلفية اتهامه بالفساد، وكان بوري حسيني نائباً سابقاً في البرلمان عن مدينة تبريز وعُين رئيساً لمنظمة الخصخصة في عام 2013 عندما وصل حسن روحاني إلى السلطة.

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