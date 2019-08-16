استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس

عبد الرحيم حسين، علاء مشهراوي (رام الله، غزة)

استشهد شاب فلسطيني وأصيب اثنان آخران مساء أمس برصاص الاحتلال خلال عملية طعن ضابط إسرائيلي عند باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مواطن وإصابة اثنين، احدهما بحالة متوسطة في الفخذ، والآخر لم تحدد طبيعة اصابته حتى اللحظة.

وحسب مصادر محلية، قامت شرطة الاحتلال بإطلاق الرصاص باتجاه فلسطينيين عند باب السلسلة من الجهة الخارجية، أعلن بعدها عن استشهاد احدهما فيما وصفت جراح الآخر بالمتوسطة، كما وأصيب حارس الأقصى عمران الرجبي بالرصاص الحي في قدمه. وأفادت شرطة الاحتلال بأن ضابط الشرطة (30 عاما) الذي كان يعمل في المكان أصيب بجروح وصفت بالخطيرة.

من جهة أخرى، قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس، إن ممارسات إسرائيل في مدينة القدس تهدد بجر المنطقة إلى «حرب دينية»، وحذرت اللجنة، عقب اجتماع تشاوري لها في مدينة رام الله لبحث تطورات الأوضاع الأخيرة في القدس، من استمرار الترويج الإسرائيلي لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى شرق المدينة المقدسة.

واتهمت اللجنة إسرائيل بأنها «تنفذ سياسة تطهير عرقي وعقاب جماعي وجرائم متصاعدة في محاولة فرض سياسة التهويد وفرض الوقائع على الأرض من خلال مصادرة الأراضي وهدم البيوت وإقرار بناء آلاف الوحدات الاستيطانية داخل القدس»، واعتبرت اللجنة أن «ذلك يتطلب تكثيف كل الجهود والاتصالات مع إخوتنا في الدول العربية والإسلامية ومع كل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية، وخاصة الأمم المتحدة، لرفض هذه السياسات العدوانية وأهمية توفير الحماية الدولية لشعبنا».

ودعت إلى بلورة موقف عربي يدعم الموقف الفلسطيني والتحرك الذي يجري على كل المستويات لوضع حد لهذه الجرائم المستمرة والذي يندرج في إطارها استهداف صمود الشعب الفلسطيني في المدينة المقدسة. وطالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل العاجل والسريع لتأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة سلطة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها.

أمنياً، اعتقل جيش الاحتلال أمس، 8 فلسطينيين من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية. وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أن المعتقلين شاركوا بأعمال ضد المستوطنين وقواته حيث تم تحويلهم إلى مراكز التحقيق.

وهاجم مستوطنون أمس قرية عوريف جنوب نابلس، وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مستوطنين هاجموا عوريف، عقب فشلهم بإشعال النيران في أراضي المزارعين وتصدي الأهالي لهم. وأضاف: إن مواجهات اندلعت في البلدة عقب تدخل قوات الاحتلال وإطلاق الرصاص وقنابل الغاز صوب المواطنين.