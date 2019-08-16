تهجين أول “قرد بشري”

قال علماء إنهم استولدوا أول «قرد بشري» بالعالم داخل مختبر في الصين بغرض استخدامه لتنمية أعضاء منقذة للحياة وزراعتها للإنسان، ووصفوا هذه التجربة بالمهمة، وتعهدوا بمواصلة تجاربهم باستخدام القرود.

وأوضحت صحيفة إندبندنت البريطانية أن الباحثين حقنوا خلايا جذعية بشرية قادرة على إنتاج أي نوع من الأنسجة في جنين قرد، وقد تم إيقاف التجربة قبل أن يبلغ الجنين عمرا كافيا لولادته، لكن العلماء الإسبان الذين أجروا التجربة بالصين للالتفاف على حظر مثل هذه الإجراءات في بلادهم قالوا إن هجينا من قرد بشري كان من الممكن استيلاده.

وقد تم أولا تعديل الجنين جينيا لإلغاء نشاط الجينات التي تتحكم في نمو الأعضاء. وأثيرت مخاوف أخلاقية حول التجربة، جزئيا بسبب مخاوف من أن الخلايا الجذعية البشرية يمكن أن تهاجر إلى الدماغ. وقال أنغيل رايا من مركز الطب التجديدي في برشلونة، إن التجارب التي أجريت على الكائنات الحية مع خلايا من نوعين واجهت “حواجز أخلاقية”.

وتساءل رايا في مقابلة له مع صحيفة البايس الإسبانية “ماذا يحدث إذا هربت الخلايا الجذعية وشكلت عصبونات (خلايا عصبية) بشرية في دماغ الحيوان، هل سيكون لديها وعيه، وماذا يحدث إذا تحولت هذه الخلايا الجذعية إلى خلايا منوية؟”.

لكن إستريلا نونيز من جامعة مورسيا الكاثوليكية والمتعاونة مع المشروع، قالت إن آليات محددة قد وضعت لتدمر الخلايا البشرية نفسها بنفسها إذا هاجرت إلى الدماغ، مضيفة أن النتائج واعدة.