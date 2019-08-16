الدفاعات السورية تتصدى لصاروخ معاد تجاه مدينة مصياف

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رويترزالجمعة 2019/8/16 01:21 ص بتوقيت أبوظبي
الدفاعات السورية تتصدى لأهداف معادية - أرشيفية
أسقطت الدفاعات الجوية السورية، الجمعة، صاروخا قادما من شمال لبنان باتجاه مدينة مصياف.
وذكر التلفزيون السوري الرسمي في وقت مبكر من صباح الجمعة، نقلا عن مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية السورية رصدت صاروخا أطلق باتجاه مدينة مصياف الشمالية ودمرته قبل وصوله لهدفه.
وقال المصدر "كشفت وسائط دفاعنا الجوي هدفاً معادياً قادماً من شمال لبنان باتجاه مدينة مصياف، وعلى الفور قامت بالتعامل معه وتدميره قبل الوصول إلى هدفه".
وأقرت إسرائيل مرارا بضرب أهداف داخل سوريا في السنوات الأخيرة، وبعض الهجمات التي نسبتها دمشق لإسرائيل نفذت من المجال الجوي اللبناني بعد خرقه.
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