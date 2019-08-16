فليبس: لا توجد دولة بالمنطقة تملك تحالفا مكافئا للتحالف السعودي – الأميركي

قال كبير الباحثين في مؤسسة Heritage جيمس فليبس إن العلاقة السعودية - الأميركية حجر الزاوية

الخميس 15 أغسطس 2019

كتب الخليج 365 - متابعات

قال كبير الباحثين في مؤسسة Heritage ، جيمس فليبس، إن العلاقة السعودية - الأميركية حجر الزاوية لاستراتيجيات أميركا للدول العربية والإسلامية.

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وأضاف، في حوار مع صحيفة الرياض أن هذه العلاقة هي الوضع التاريخي الثابت وغير القابل للتغيير، وهو واقع غير محصور بعهد الرئيس ترمب.

وتابع: لا توجد دولة في المنطقة تملك تحالفا مكافئا للتحالف السعودي – الأميركي.

وأكد أن واشنطن ترى في السعودية شريكا قادرا على التفعيل والتأثير في المنطقة بينما حمت واشنطن والسعودية عبر التاريخ الدول الخليجية الأخرى ومصالحها"