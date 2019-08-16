فليبس: لا توجد دولة بالمنطقة تملك تحالفا مكافئا للتحالف السعودي – الأميركي

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قال كبير الباحثين في مؤسسة Heritage جيمس فليبس إن العلاقة السعودية - الأميركية حجر الزاوية
الخميس 15 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365 - متابعات
قال كبير الباحثين في مؤسسة Heritage ، جيمس فليبس، إن العلاقة السعودية - الأميركية حجر الزاوية لاستراتيجيات أميركا للدول العربية والإسلامية.
وأضاف، في حوار مع صحيفة الرياض أن هذه العلاقة هي الوضع التاريخي الثابت وغير القابل للتغيير، وهو واقع غير محصور بعهد الرئيس ترمب.
وتابع: لا توجد دولة في المنطقة تملك تحالفا مكافئا للتحالف السعودي – الأميركي.
وأكد أن واشنطن ترى في السعودية شريكا قادرا على التفعيل والتأثير في المنطقة بينما حمت واشنطن والسعودية عبر التاريخ الدول الخليجية الأخرى ومصالحها"
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