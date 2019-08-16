ترند الموجز| ارتفاع أسعار بعض السجائر.. وزيادة تاريخية في سعر الذهب..وجروح في وجه أحمد عز في أول ظهور بعد خناقة زينة

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، الشرقية للدخان ترفع أسعار بعض السجائر.. والعضو المنتدب يكشف أسباب الزيادة الجديدة

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

الشرقية للدخان ترفع أسعار بعض السجائر.. والعضو المنتدب يكشف أسباب الزيادة الجديدة

رفعت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، أسعار بعض أصناف منتجاتها من السجائر، بنسبة تتراوح بين 4.5% إلى 6%.

وقالت الشركة في بيان لها الخميس، إنه تم زيادة صنف سجائر مونديال بأنواعه، من 16.5 جنيه إلى 17.5 جنيه، بزيادة جنيه واحد.

كما تم رفع أسعار سجائر "بلاك ليبول" من 22 جنيها إلى 23 جنيها، بزيادة جنيه واحد أيضا.

وأكدت الشرقية للدخان إن هذه الزيادة تأتي وفقا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 208 لسنة 2017.

من جانبه، قال هانى أمان العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، في تصريحات صحفية، إن الزيادة الجديدة في أسعار النوعين السابق ذكرهم، ترجع إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين، وزيادة أجور العمالة ومدخلات الإنتاج.

وشدد أمان على أن الزيادة في صنفين فقط وليست باقي الأصناف.

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الذهب يصعد من جديد لأعلى سعر في تاريخ مصر

ارتفعت أسعار الذهب من جديد في الأسواق المصرية، الخميس 15 أغسطس، بقيمة 8 جنيهات، مقارنة بالأربعاء.

وكانت أسعار الذهب، قد تراجعت الأربعاء، بقيمة 8 جنيهات، حيث سجل عيار 21، 692 جنيها للجرام.

وحققت أسعار المعدن النفيس في مصر، الخميس، قفزة تاريخية حيث سجل عيار 21، 700 جنيه، كأعلى سعر للمعدن النفيس في التاريخ.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

وبحسب وكالة رويترز، ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات الخميس، وشهد سعر الأوقية اليوم زيادة بنحو 5.62 دولار بنسبة 0.37% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1521.98 دولار في الساعة الثانية عشرة و40 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.

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وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية الخميس كالتالي:

عيار 18 بـ 600 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 700 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 800 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5600 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

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أول ظهور لأحمد عز وزينة بعد خناقة الساحل.. أثار جروح في وجه الفنان.. والفنانة تستعرض مجوهراتها

في أول ظهور له، بعد مشاجرته، مع الفنانة زينة وشقيقتها، في الساحل الشمالي، نشر الفنان أحمد عز صورة، عبر حسابه بانستجرام، وعلى وجهه آثار ضرب في الوجه والأنف.

وأثارت الصورة حيرة الجمهور، الذي تساءل عن سبب الجروح، هل هي ناتجة عن الخناقة الشهيرة، أم أنها من كواليس فيلم "أولاد رزق 2".

ولكن عز حسم الجدل، وعلق على الصورة قائلا: "خناقة ايه دى كواليس ولاد رزق ٢ بطلوا هبل".

على الجانب الأخر، نشرت الفنانة زينة صورا لها من جلسة تصوير جديدة على صفحتها بـ"إنستجرام"، مرتدية ملابس قصيرة، ومجموعة من المجوهرات.

وشهد فندق العلمين، بمنطقة مراسي في الساحل الشمالي، مشاجرة بين أحمد عز وزينة وشقيقتها، أثناء تواجد الفنان في الكافية الموجود باللوبي الخاص بالفندق، حيث دخلت "ياسمين" شقيقة الفنانة، والتي كانت تقيم في الفندق، فشاهدت عز، أثناء تواجده مع أحد أصدقائه، فذهبت له، وقالت له: "مش هتعترف بولادك بقى.. أنا كنت حالفة لو شفتك هاضربك بالجزمة"، ثم ضربته بـ"القلم" أثناء تواجده في الفندق، وحاولت التعدي عليه، إلا أنه حاول التصدي لها ثم تعدى عليها بالضرب، فيما ظلت "ياسمين" تصرخ من اعتداء "عز" عليها.

وعقب المشاجرة ذهبت "ياسمين" إلى قسم العلمين وتقدمت ببلاغ تتهم فيه عز بالاعتداء عليها، فيما قرر الفنان تحرير محضر بالتعدي عليه أيضًا.

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