مصدر للقبس: مهمة الحريري في واشنطن شاقة وشبه مستحيلة

اعتبر مصدر نيابي مستقل لصحيفة "القبس" الكويتية أن "مهمة رئيس الحكومة سعد الحريري في واشنطن "شاقة وشبه مستحيلة"، مشيراً الى أنه "قد تكون هذه فرصة الحريري الأخيرة، الا إذا نجح في اقناع رئيس الجمهورية وفريقه بالابتعاد عن "حزب الله" وتحييد انفسهم، وهنا صعوبة مهمته".
ولفت المصدر الى أن "المتتبع للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط ومع الإدارة الحالية يدرك ان زمن التهاون انتهى، وان رمادية المواقف انتهت صلاحيتها".
وأشار الى "إشارات أميركية عدة توحي بتغير في مسار العلاقة مع لبنان، قد تكون احداها تعويل الاميركيين على قائد الجيش جوزيف عون في المرحلة المقبلة على حساب وزير الخارجية جبران باسيل، لا سيما انهم كانوا يأملون أن ينجح الحريري في ابعاد الرئيس ميشال عون وتياره عن "حزب الله" بعد قبولهم بالتسوية التي أوصلت عون الى قصر بعبدا، لكن حسابات الاميركيين، جاءت بعيدة كليا، بل مناقضة لمصالح الحريري".
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