الحوثيون: مقتل عسكريين بقصف شمال حجة وقنص جندي سعودي في نجران

أعلن "​الحوثيون​" عن سقوط قتلى وجرحى من ​الجيش اليمني​ التابع للرئيس ​عبد ربه منصور هادي​، بقصف في محافظة حجة شمال غربي اليمن".

وأوضح المركز الإعلامي لـ "​أنصار الله​" أن "مدفعية ​الحوثيين​ قصفت تجمعات وتعزيزات لقوات هادي شمال شرقي مثلث عاهم في مديرية حرض شمال غربي حجة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى واشتعال حريق في المكان المستهدف".

وأشار إلى "إطلاق ​صاروخ​ محلي الصنع نوع "زلزال1 "مداه 3 كيلو مترعلى معسكر للقوات السودانية العاملة ضمن قوات ​التحالف العربي​ غرب مديرية حيران شمال غربي حجة".

في سياق آخر، أشارت الجماعة الى أن "5 جنود يمنيين قتلوا بعمليات قنص في مديرية خب والشعف شرق الجوف".

وأفاد المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" بأن "مقاتلي الجماعة قنصوا جندياً من ​الجيش السعودي​ في موقع الشرفة بقطاع ​نجران​ جنوب غربي ​السعودية​، وجنديين يمنيين قبالة جبل جحفان في قطاع جيزان".