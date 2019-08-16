ترامب: المحادثات التجارية مع الصين المقررة في أيلول "لا تزال قائمة"

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح له، أنه لا يعتقد أن ​الصين​ ستنتقم من زيادة في الرسوم الجمركية الأميركية، مؤكداً أن المحادثات التجارية مع الصين المقررة في شهر أيلول المقبل لا تزال قائمة.

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