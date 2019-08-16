الدفاع الجوي السوري: التصدي لهدف معاد قادم من شمال لبنان بإتحاه مصياف

نقلت وسائل إعلامية سورية عن مصدر عسكري سوري انه "في تمام الساعة 11:06 كشفت وسائط الدفاع الجوية السورية هدفا معاديا قادما من ​شمال لبنان​ باتجاه مدينة مصياف ب​ريف حماه​ الجنوبي الغربي وعلى الفور قامت بالتعامل معه وتدميره قبل الوصول إلى هدفه".

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