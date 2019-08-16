برلين ستحظر سير مركبات الديزل في بعض شوارعها بداية تشرين الاول

من المتوقع بدء حظر سير مركبات الديزل بمناطق في العاصمة الألمانية برلين في شهر تشرين الاول المقبل بحسب إدارتا حيي وسط برلين ونويكولن وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية . ويضم هذان الحيان بالعاصمة برلين أجزاء من الطرق الثمانية التي سيحظر فيها سير مركبات الديزل الخاصة أو سيارات النقل التي ينبعث منها عوادم حتى معدل انبعاثات يورو 5 الذي سيتم حظرها من أجل تحسين جودة الهواء في المدينة.
وتعد المستويات المرتفعة من انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين هي السبب وراء حظر القيادة الذي بدأ بالفعل في كل من مدن شتوتجارت وهامبورج ودارمشتات، ويمكن أن تتبعها مدن أخرى.
وكان الائتلاف الحاكم في ولاية برلين براندنبورج والمكون من اليسار والاشتراكيين والخضر قرر في تموز حظر سير سيارات الديزل القديمة في برلين، كما قرر زيادة الأماكن التي تحظر السرعة فيها أكثر من 30 كيلومتر ساعة. وأعلن حي نويكولن أنه سينتهي من إعداد اللافتات المرورية المناسبة للتعديلات الجديدة خلال الأسبوع الجاري.
وتتركز معظم مناطق حظر سير مركبات الديزل في حي وسط برلين، إلا أن هناك استثناءات ستطبق لسكان هذه المناطق وخدمات التوصيل والرعاية الصحية والحرفيين.
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