شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان": الزارعات التعاقدية تقضى على أزمة تسعير المحاصيل الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بتطبيق القرار الجمهورى رقم 14 لسنة 2015، الخاص بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، بشأن تسعير المحاصيل قبل الزراعة، قبل موسم الزراعة.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس بمجلس النواب، أن تسعير المحاصيل قبل موسم الزراعة يساهم فى منح الفلاح اختيار زراعة أيا من المحاصيل التى تحقق له هامش ربح، فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة، والعمالة، فى الوقت الذى تهدف الدولة للحفاظ على مستقبل الزراعة فى مصر.

وأشار تمراز، إلى أن مركز الزراعات التعاقدية يهدف لإبرام عقد بين المنتج والمشترى يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التى يتضمنها العقد، على أن يتم تسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب أى من الطرفين ذلك، وبهذا يتحقق الهدف المطلوب، وتفادى آزمة مناقشة التسعير بالتزامن مع مواسم الحصاد.