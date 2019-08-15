مصدر عسكري ينفي خرق اتفاق إطلاق النار بالمنطقة العازلة ويتهم البوليساريو بالإفتراء

نفى صدر عسكري أن يكون سلاح الجو المغربي قد قام بأي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو، عبر التحليق بالمنطقة العازلة، مؤكدا أن الخبر الذي تناولته بعض المنابر الإعلامية بهذا الخصوص عار عن الصحة.

وأكد المصدر ذاته أن القوات المسلحة الملكية بجميع مكوناتها تحترم قرارات الأمم المتحدة، بما فيها الإتفاق العسكري رقم واحد الذي يخص المنطقة العازلة، طبقا للقرار 2468 المصادق عليه من قبل مجلس الأمن.

ونبه المتحدث إلى وجود آلية مراقبة وقف إطلاق النار، المينورسو، التي تتابع عن كثب جميع التحركات و التمركزات التي يقوم بها كلا الطرفين و ذلك من أجل مراقبة احترام قرارات الأمم المتحدة.

و أضاف المصدر ذاته أنه في حالة ما إذا كان هذا الخبر صحيح، فإن بعثة المينورسو، حسب المهام المنوطة إليها، تقوم بتقديم تقرير مفصل للتطورات التي تشهدها المنطقة و إرساله إلى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، الذي يوجه بدوره إخطارا إلى الجهة المعنية بالأمر.

وأكد المتحدث أن “هذه التفاهات وهذا الإفتراء تلجأ إليه قيادة البوليساريو لإماطة اللثام و صرف النظر عن الواقع المزري الذي تعيشه المخيمات من انتفاضة و عدم الرضا عن الأوضاع اللا إنسانية في مخيمات الذل و العار”.