قرعة البطولة.. الديربي في الجولة العاشرة والوداد يبدأ الدفاع عن لقبه بالجديدة

يستقبل فريق الرجاء الرياضي غريمه الوداد، في الدورة العاشرة من “ديربي” البطولة الاحترافية، بينما تقام مباراة الإياب في الجولة الخامسة والعشرين، التي سيكون الفريق الأحمر هو الطرف المستقبل خلالها، وفقا لما أسفرت عنه نتائج عملية سحب قرعة البطولة، اليوم الخميس.
وتشهد الجولة الأولى من البطولة الاحترافية مواجهات قوية، حيث سيرحل حامل اللقب إلى الجديدة لمواجهة الدفاع المحلي، بينما يستقبل وصيفه الرجاء الوافد الجديد رجاء بني ملال، ويلعب حسنية أكادير أمام نهضة بركان، وأولمبيك آسفي مع أولمبيك خريبكة.
وعن الدورة نفسها يستقبل المغرب التطواني الجيش الملكي، ويواجه يوسفية برشيد نهضة الزمامرة، في حين يستقبل سريع واد زم مولودية وجدة، واتحاد طنجة أمام الفتح الرباطي، علما أن مباريات الجولة الأولى من البطولة تجرى أيام 13 و14 و15 شتنبر القادم.
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