صحة اربيل تنفي حصول اصابات بين السياح في المناطق الجبلية

نفت مديرية صحة اربيل، الجمعة، حصول اصابات بين السياح في المناطق الجبلية، مبينة ان كل السياح الوافدين سالمين وينعمون بالمناطق السياحية.
وقال المتحدث باسم صحة اربيل فاخر هركي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ما ذكر عن حصول حالات اصابة بين السياح الوافدين الى اربيل في بعض المناطق ومنها الجبلية عارٍ عن الصحة"، مبينا انه "حصل التباس عند ترجمة بعض المصطلحات الكردية الى العربية خلال المؤتمر الصحافي".
واضاف انه "بحسب الاحصائيات التي وردتنا من المستشفيات ضمن حدود محافظة اربيل وخصوصا المناطق المكتظة بالسياح، لم يتعرض اي سائح من المحافظات الاخرى من خارج كردستان الى اصابات بليغة او حالات حرجة جدا استدعته للبقاء في المستشفى"، مشيرا الى ان "كل السياح الوافدين سالمين وينعمون بالمناطق السياحية".
وتابع ان "ما تم ذكره في المؤتمر الصحفي هو حالات وقوع فقط وليس غير ذلك، وهذي حالة طبيعية جدا تحصل في المناطق السياحية سواء كان في اربيل او دهوك او السليمانية".
واعلنت مديرية الصحة العامة في محافظة اربيل، امس الخميس عن تسجيلها اكثر من 100 حالة سقوط بين السائحين من المرتفعات الجبلية خلال ايام عيد الاضحى.
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