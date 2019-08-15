الداخلية تعلن اعتقال شخص بحوزته خمسة الاف ومئة حبة مخدرة في تلعفر

اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن اعتقال شخص بحوزته خمسة الاف ومئة حبة مخدرة في تلعفر.
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مكتب مكافحة اجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة من احد المصادر القت القبض على احد مروجي الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية وتضبط بحوزته ( ٥،١٠٠ خمسة الاف ومئة ) حبة مخدرة ومؤثرات عقلية مخفية داخل احد أبواب عجلته الشخصية كان يحاول ادخالها لقضاء تلعفر".
واضاف انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق المادة ٢٨ اولا من قانون مكافحة المخدرات"، مشيرا الى ان "اعتقاله تم في سيطرة البوابة الشرقية مدخل قضاء تلعفر غربي مدينة الموصل".
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