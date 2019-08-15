انتشال جثة شاب قضى غرقا في الكوت

افاد مصدر امني، الخميس، بأن قوة من الدفاع المدني انتشلت جثة شاب قضى غرقا في الكوت.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة من الدفاع المدني في الكوت انتشلت جثة شاب تعرض للغرق في منطقة الحكيم بالمدينة".

واضاف المصدر انه "تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي".