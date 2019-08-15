راشد الغنوشي وحقوق المرأة.. تناقض التناقض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التاريخ هو الثلاثاء 13 أغسطس 2019، والإطار احتفال التونسيات والتونسيين باليوم الوطني للمرأة، أما الحدث البارز؛ فقد اقتنصه زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي بدا وهو يغازل ويمدح المرأة ويقول فيها ما لم يقله نزار قباني في بلقيس وما لم يقله عنترة في عبلة، بورقيبيا متشددا في دفاعه عن المرأة.

يقول راشد الغنوشي بمناسبة عيد المرأة التونسية، الذي جُعل له في تونس تاريخ الـ13 من أغسطس كلّ عام، وهو تاريخ إطلاق الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة وثلة من المفكرين التونسيين مجلة الأحوال الشخصية التي بعثت أولى شرارات تحرير المرأة: "المرأة ليست نصف المجتمع بل هي المجتمع كلّه، لأن النصف الآخر يتربى في أحضانها أيضا، والانتصارُ لحقوقها هو جزء من المشروع الذي نناضل من أجله منذ عقود".